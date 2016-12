Avellino-Siena, scopre il marito allo stadio con l'amante: tensione in curva

14:52 - Galeotto fu lo stadio "Partenio - Lombardi" di Avellino. Durante il match contro il Siena, in Curva Sud è dovuta infatti intervenire la polizia per sedare gli animi di una coppia alle prese con una questione corna. La moglie ha infatti scoperto il marito in compagnia dell'amante e ha cercato di aggredire l'uomo, scatenando una mini rissa. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno allontanato i due dall'impianto sportivo.

La notizia, riportata dal sito irpino mandamentonotizie.it, ha fatto rapidamente il giro del Web, scatenando ilarità, ma anche solidarietà per la moglie tradita. La donna, insospettita dall'atteggiamento del consorte, l'ha seguito fino allo stadio e poi l'ha beccato insieme alla sua amante in Curva. Prima sono volate parole grosse, poi si è subito passati alle mani. Solo l'intervento della polizia ha riportato la calma. Doppio show al "Partenio-Lombardi": in campo e in curva...