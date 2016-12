Australia: Del Piero show, il Sydney torna a vincere

16:14 - Alessandro Del Piero torna protagonista. L'ex juventino è l'uomo copertina del 4-1 con cui il Sydney si sbarazza del Wellington, posticipo della 26.a giornata di A-League. Lo show di Alex inizia al 33' quando si guadagna un rigore che lui stesso trasforma, prosegue al 44' con una punizione dal limite sotto l'incrocio, e si conclude al 57' con un perfetto assist che Ryall capitalizza in rete: gli SkyBlues restano aggrappati alla zona playoff.

Su un terreno di gioco distrutto da una fitta pioggia, il ritmo all'inizio è abbastanza lento. Alla prima fiammata però il Sydney fa male: minuto 32, Del Piero entra in area, Brockie lo stende e per l'arbitro è calcio di rigore. Alex non sbaglia e sul finale di frazione si ripete estraendo dal cilindro il suo pezzo forte, il calcio piazzato: interno a giro sopra la barriera e palla in fondo al sacco.



In avvio di ripresa (55') il Wellington accorcia le distanze con un rigore di Hernandez, ma è un fuoco di paglia: due minuti più tardi, infatti, Ryall chiude il triangolo con Del Piero e beffa il portiere con un destro in diagonale. La festa del Sydney si completa al 61' con un fantastico gol di Abbas: anche qui c'è lo zampino di Alex che batte un corner da destra, la difesa ospite libera male e il centrocampista degli SkyBlues trova l'incrocio dei pali con un bolide mancino.