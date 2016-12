Ausilio: "Boneventura l'abbiamo lasciato... al Milan"

13:55 - Il Milan ha "soffiato" Bonaventura all'Inter. O no? A Galliani che ha spiegato, a inizio settimana, come e perché e con quale tempestività dell'ultimo minuto abbia portato in rossonero il centrocampista dell'Atalanta, ha risposto il diesse interista Piero Ausilio.

"C'erano due calciatori bloccati da tempo -a detto a Inter Channel-, nel momento in cui Guarin è stato tolto dal mercato noi abbiamo correttamente chiamato l'Atalanta per comunicare che Bonaventura poteva essere l'opportunità per qualcun altro. Forse fino alle 8 e 30 di sera di lunedì, il Milan non sapeva nemmeno che Bonaventura fosse sul mercato".