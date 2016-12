Atletico, Simeone: "Rispetto il Chelsea, ma concentrati su di noi"

22:10 - Diego Simeone incrocia di nuovo la strada di Mourinho, ma stavolta in palio c'è la finale di Champions League. "Il duello con Mou? Non siamo squadre uguali, ma abbiamo caratteristiche simili. Ottimi attacchi, buone difese e gioco offensivo, oltre a essere bravi sui calci piazzati, il che ci sta facendo lottare per dei titoli. Comunque, siamo concentrati su noi stessi, ma rispettiamo i nostri rivali", ha detto l'allenatore dell'Atletico Madrid.

"Non pensiamo a nessun'altra partita tranne che a questa. Conosciamo la nostra forza e i nostri punti deboli. Cercheremo di sfruttare la prima e limitare i secondi. Giudicheremo la stagione alla fine, non abbiamo ancora vinto niente", ha aggiunto. Sulla chiave della doppia sfida: " Adesso la preparazione è ciò che conta. Parlerò ai giocatori e dirò loro come esprimersi al meglio. E' una semifinale e sarà una gara molto combattuta ed equilibrata. Si deciderà nei piccoli dettagli. Il lavoro di squadra sarà l'aspetto principale per aiutare a far emergere le individualità. Chi lo farà meglio, sarà più vicino a vincere l'andata". E' un vantaggio giocare subito in casa? "Vedremo dopo la partita. La prima, di solito, indica la direzione della seconda. Vedremo se sarà così anche stavolta. Non so quanto vantaggio potremmo avere o non avere".

Poi Simeone ha parlato di Courtois, il portiere del Chelsea in prestito all'Atletico. "Nessuno mi ha detto che non posso utilizzarlo. Lo stato mentale di Courtois è lo stesso di tutti i suoi altri compagni di squadra. Sono carichi di entusiasmo. Conoscono l'importanza di questo match, non solo per loro, ma anche per il club. Le parole non contano, servono solo per fare i titoli dei giornali", la sua spiegazione. Di fronte l'Atletico si ritroverà un suo "figlio" come Torres: "Fernando è un ragazzo che questo club ama e a sua volta anche lui ama questo club e la sua gente, ha buoni ricordi della sua esperienza all'Atletico. Penso che prima e dopo la partita, Torres riceverà l'ovazione che merita. Sarà sempre uno dell'Atletico". Impossibile non parlare del futuro di Simeone nel giorno in cui la panchina di Moyes allo United pare essere sempre più traballante. "Con tutto il dovuto rispetto, ma il mio unico pensiero è alla sfida contro il Chelsea. Tutto il resto non mi interessa", si è limitato a dire. Ha ragione, adesso si deve pensare a fare la storia dell'Atletico.