Atletico, Simeone: "Non piangiamo, abbiamo dato tutto"

01:05 - Amareggiato ma non deluso dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid. Diego Simeone, tecnico dell'Atletico, parla di orgoglio: "So che vincere è la cosa più importante, ma gli applausi della nostra gente a fine partita significano che si può essere vincenti anche nella sconfitta". Il gol di Ramos al 93' ha fatto svanire il sogno: "Non dobbiamo piangere perché abbiamo dato tutto. Il calcio è meraviglioso anche per questo".

Il sogno di alzare al cielo la Champions sette giorni dopo la conquista della Liga si è infranto nei minuti finali e ai tempi supplementari: "Sapevamo che era difficile giocare contro così tanta qualità. Fa un po' male, ma il calcio è meraviglioso anche per momenti come questo. Noi sappiamo di avere dato tutto e quindi non dobbiamo piangere, ma pensare alla prossima stagione e ripartire. So che vincere è l'unica cosa che conta, ma l'appoggio della nostra gente è comunque una vittoria". Infine una spiegazione sull'espulsione finale: "Un ragazzo del Real mi ha tirato una pallonata in panchina. La mia reazione è stata fuori luogo, ma anche quel gesto".