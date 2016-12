Atletico, Simeone: "Nel secondo tempo molto superiori" 

23:43 - Tanto rispetto per il Milan, ma anche soddisfazione per aver raggiunto lo storico traguardo dei quarti di Champions League in casa Atletico Madrid. "Un po' abbiamo sofferto, ma è normale - ha detto Diego Simeone - . Il Milan ha reagito bene dopo il gol e ci ha messo in difficoltà. Nell'intervallo abbiamo parlato un po', ci siamo riordinati meglio, giocando con più calma e pressando più alto. Nel secondo tempo siamo stati molto superiori".

"Siamo contenti di questo risultato, frutto di un lavoro dei ragazzi cominciato due anni e mezzo fa. Il nostro merito è conoscere i nostri limiti e le nostre virtù", ha aggiunto l'allenatore degli spagnoli.