Atletico Madrid, Simeone: "Mi aspetto un grande Milan" 

19:38 - La vigilia di Champions di Diego Pablo Simeone vive sull'onda dei ricordi. Il Cholo a San Siro ha giocato tanto tempo con la maglia dell'Inter: "Ma io non scenderò in campo, conterà poco quello che sentirò - spiega in conferenza stampa -. In verità non ho mai pensato di allenare l'Inter. Quella di domani è una partita che tutti vorrebbero giocare. Mi aspetto un grande Milan, dovremo stare attenti alle ripartenze. Noi favoriti? Bisogna dimostrarlo".

Simeone si dedica anche all'analisi della partita: "Entrambe le squadre possono fare un gioco offensivo. Le difese dovranno essere brave a lasciare pochi spazi, dovremo concedere poche occasioni al Milan perchè le formazioni italiane sono molto brave a sfruttarle. Il Milan ha giocatori pericolosi, sanno andare in contropiede, sarà una gara aperta". L'allenatore degli spagnoli rifiuta il ruolo di favorito: "Non ci sono favoriti, sarà il campo a dare le risposte".

I rossoneri sono temibili per la loro caratura europea: "Rispetto molto il Milan per la sua storia, ma anche l'Atletico ne ha una... San Siro è un posto speciale, ma io non gioco, posso solo trasmettere certe sensazioni ai miei giocatori. E' un bellissimo ambiente in cui giocare. L'andata è di solito la partita in cui ci sono più occasioni, speriamo di fare una bella partita. Servono intensità e concentrazione". Poi per un attimo si apre l'album dei ricordi: "Ho mantenuto i contatti con tanti miei ex compagni, è una bella sensazione tornare in questo stadio. Un futuro all'Inter? In verità non ho mai pensato di tornare in Italia, sto bene all'Atletico".