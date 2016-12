Atletico Madrid: paura per Mario Suarez, sviene in campo

16:46 - Attimi di paura per Mario Suarez durante l'amichevole tra Wolfsburg e Atletico Madrid. Il centrocampista dei Colchoneros è svenuto in campo per un colpo alla testa fortuito preso dal compagno di squadra Ansaldi. Dopo qualche minuto di panico, Suarez ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato all'ospedale dove una Tac ha svelato un trauma cranico. Il giocatore è stato ricoverato nell'ospedale della città tedesca: "E' stato uno shock".