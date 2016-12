Atletico Madrid, mercato low cost: 7 milioni in 2 anni per arrivare in cima all'Europa

14:25 - A un passo dalla conquista della Liga. Vicinissimo a un sogno europeo lungo quaranta anni. Questo l'Atletico di Simeone, dell'uomo che ha saputo ridare speranza, orgoglio, fierezza al popolo colchonero. In finale di Champions contro il Real, contro i rivali di sempre che, esattamente come il Barcellona, hanno un bilancio tre volte superiore.



E che dire poi delle rose a disposizione del Cholo, di Ancelotti e del Tata Martino? O anche di quella di Mourinho? Differenza impressionante. Perché se il Chelsea eliminato ieri sera vale, come parco giocatori, qualcosa come 390 milioni di euro, merengues e blaugrana arrivano invece molto vicino ai 600: ebbene, l'Atletico supera di poco i 280 mln, meno della metà dunque dei rivali interni.



Miracolo, quindi? Oppure semplice, efficace, efficiente progettazione? La seconda. Se non altro per non scomodare paragoni irriverenti. Dal dicembre 2011, da quando cioé Simeone ha preso in mano una squadra sull'orlo della retrocessione, al Calderon sono arrivate Europa League, Supercoppa Europea e Coppa del Re. Il tutto con un mercato che definirsi low cost suona eufemistico.



Estate 2012: arrivano quattro giocatori. Christian Rodriguez, svincolato dal Porto, Emiliano Insua, 3,5 mln dallo Sportin Lisbona, Raul Garcia e Diego Costa di rientro dai prestiti all'Osasuna e al Rayo Vallecano. Estate 2013: viene ceduto Falcao per 60 mln e acquistato David Villa per 2 mln. Gennaio 2014: per 1,5 mln arriva dal Wolfsburg Diego Ribas da Cunha (già all'Atletico nel 2011/12). Insomma, sei giocatori, peraltro non tutti titolari, per la cifra irrisoria di 7 milioni di euro.



Il risultato? Atletico a un passo dalla Liga e dalla Champions: un capolavoro. Del Cholo, innanziututto. Di un'etica del lavoro - fatta di grinta, competenza, dedizione, abnegazione, serietà, unità - semplicemente straordinaria.