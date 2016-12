Atletico Madrid, il lato b del rigore di Diego Costa

23:04 - Serata complicata per Diego Costa. L'attaccante dei Colchoneros, poi uscito in barella per un brutto infortunio (guarda le foto shock), ha dovuto fare i conti anche con un fuoriprogramma curioso. Mentre si apprestava infatti a calciare un rigore, sugli spalti, proprio davanti a lui, un tifoso del Getafe ha pensato bene di abbassarsi i pantaloni nel tentativo di distrarlo. Obiettivo raggiunto: Diego Costa ha infatti sbagliato il rigore.