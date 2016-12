Atletico Madrid, dramma Correa: ha un tumore al ventricolo

10:24 - Dramma all'Atletico Madrid: il giovane neoacquisto Angel Correa è gravemente malato e rischia la vita oltre la carriera. Correa, attaccante classe 1995 acquistato a maggio dal San Lorenzo, secondo fonti vicine ai Colchoneros soffrirebbe di un tumore al ventricolo. "Si tratta di un problema molto grave - ha dichiarato Lemmens, il presidente del San Lorenzo -. La sua vita è a rischio". Un primo intervento chirurgico è stato effettuato a New York.

Inutile dire che la carriera del giovane talento argentino è a rischio, ma in questo momento il piano prettamente sportivo passa in secondo piano. Le condizioni del 19enne infatti sono più gravi di quanto si pensasse all'inizio, quando lo stop si pensava potesse essere di sei mesi. "E' un problema molto grave, impossibile sapere quanto starà fuori" trapela dall'ambiente dell'Atletico Madrid. Più dure le dichiarazioni di Matias Lemmens, presidente del San Lorenzo, ex squadra di Correa: "In realtà non si sa nemmeno se tornerà a giocare a calcio. E' un problema delicato che mette a rischio la vita del ragazzo". Un primo intervento chirurgico è stato effettuato a New York e ad agosto ci saranno nuovi accertamenti.