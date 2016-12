Atletico, grana Courtois: contro il Chelsea non può giocare per contratto

15:18 - Dopo l'impresa con il Barcellona, l'Atletico Madrid deve fare i conti con la grana Thibaut Courtois. Il portiere è di proprietà del Chelsea e nel contratto del suo prestito è stata inserita una clausola che non gli consente di giocare contro i Blues in semifinale o finale di Champions. Una brutta tegola in vista dei sorteggi di Nyon. Per i colchoneros l'alternativa è pagare 3 milioni al club inglese.

Se l'urna riserverà all'Atletico la banda di Mourinho, Simeone con molta probabilità dovrà dunque rinunciare al suo portiere titolare, uno dei punti di forza dei colchoneros in questa stagione. Una brutta notizia per il Cholo, confermata proprio dal presidente del club Enrique Cerezo subito dopo il match con il Barcellona. In caso di utilizzo del portiere 21enne, l'Atletico infatti dovrà pagare una penale di circa tre milioni di euro, troppo per le casse degli spagnoli. In realtà, in Premier League, al contrario che nelle manifestazioni europee, è una pratica abituale non schierare i giocatori che sono in prestito contro la società detentrice del cartellino.



Da un punto di vista normativo, la Uefa vieta che un giocatore in prestito non possa affrontare la squadra titolare del suo cartellino, ma non regolamenta queste clausole inserite nei contratti tra le squadre. In attesa dei sorteggi, Mourinho si sfrega le mani. Senza Courtois, l'Atletico ha un asso in meno.