Atletico: duemila tifosi per il benvenuto a Cerci

17:36 - Duemila tifosi tutti per lui, al Vicente Calderon. Meglio di così non poteva essere per Alessio Cerci, al suo primo giorno con l'Atletico Madrid, il giorno della presentazione.

"E' un sogno per me giocare nell'Atletico Madrid". le prime parole dell'ex attaccante granata, costato 16 milioni più 3 di bonus. Cerci vestirà la maglia dei colchoneros per le prossime tre stagioni. A dargli il benvenuto - oltre al presidente del club Enrique Cerezo ("E' uno dei migliori della Serie A") - c'erano appunto 2mila tifosi accorsi allo stadio per la sua presentazione.

"NON CONVOCATO? ME L'ASPETTAVO"

"Le prime impressioni sono state molto positive, sono arrivato in un gruppo fantastico allenato da un grande tecnico". Diego Simeone.

"Posso giocare sia come centrocampista che come attaccante. Non ho alcun problema neanche a giocare come trequartista, anche se sulla fascia destra so di potermi esprimere al meglio. A Torino eravamo un gruppo molto solido, quindi sono abituato a fare bene la fase difensiva e a rubare palla".

Mancino naturale, 21 gol nelle ultime due stagioni, Cerci si trova a 27 anni a vivere la sfida più importante della sua carriera in un campionato storicamente ostico per i calciatori italiani. "E' vero, qui in Spagna si pratica un calcio molto più tecnico rispetto all'Italia, ma credo che questo tipo di gioco dove si tocca di più il pallone sia perfetto per le mie qualità".

Sulla mancata convocazione in azzurro da parte di Antonio Conte giura di non esserci rimasto deluso, anzi, "a essere sinceri me lo aspettavo - afferma - visto che praticamente ho saltato tutte le ultime partite con il Torino. Ma sono certo che se faccio bene qui potrò tornare presto in nazionale".