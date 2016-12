Athletic Bilbao-Napoli, prima assoluta: Hamsik porterà fiori al San Mames

17:58 - Tra il Napoli e i gironi di Champions c'è forse l'ostacolo più duro da superare tra quelli incontrabili: l'Athletic Club di Bilbao (né Atletico né Bilbao, solo Athletic Club). Una squadra forte, organizzata e spinta da un ambiente magico, nuovo, ma trasferitosi pari pari dal San Mames al San Mames Barria, moderno impianto da 53mila posti. A La Catedral sarà una prima assoluta per il Napoli e il fatto di giocarci il ritorno di una sfida così importante mette un macigno ancora più pesante sul futuro di Benitez e soci.

Innanzitutto, prima ancora di scontrarsi con l'impatto di una città, Bilbao, che vive e respira in biancorosso quando gioca l'Athletic, il Napoli dovrà portare dei fiori a San Mames. Davvero, proprio come se fossimo in una chiesa,anzi, proprio nella Catedral. Il motivo però è tutt'altro che religioso, e riguarda quella che per i bilbaini è una divinità sì, ma calcistica: Rafael Moreno Aranzadi, alias Pichichi. La prima volta che una squadra avversaria mette piede al San Mames, la tradizione impone una sosta davanti alla statua del giocatore che è diventato sinonimo e simbolo di capocannoniere nella Liga. E il capitano porta i fiori in segno di rispetto. Non sorprendentevi dunque se vedrete sbarcare Hamsik nell'Euskal Herria con un mazzo di fiori in mano.

Questo però è solo un piccolo ma importante aspetto di una cultura unica e inimitabile nel mondo pallonaro. Un fatto da cui si può evincere la passione e l'orgoglio di questa big del calcio spagnolo, la prima dietro ai marziani e l'unica - assieme a Real Madrid e Barcellona - a non aver mai conosciuto la parola retrocessione in 116 anni di storia. Un risultato enorme senza l'appoggio economico delle colleghe e solo con giocatori nati (o cresciuti) nei Paesi Baschi. Anche per questo non provate a chiamare durante Athletic-Napoli qualche vecchio amico residente a Bilbao conosciuto chissà dove, non vi risponderebbe. Se giocano i Leones la città si tinge di biancorosso con le vie che sgorgano passione fino al cuore del tutto: il San Mames.