Athletic Bilbao in Champions: pericolo per il Napoli 

17:27 - L'Athletic Bilbao torna in Champions League dopo 16 anni. La squadra di Valverde ha ottenuto il quarto posto matematico che vale i playoff vincendo 3-0 sul campo del Rayo Vallecano. Ad agosto i biancorossi affronteranno i preliminari per entrare nella fase a gironi e, allo stato attuale delle cose, potrebbero affrontare il Napoli. Considerando gli azzurri già certi del posto, anche se non matematicamente, tutto dipenderà dal Bayer Leverkusen.

Per ora l'Athletic Bilbao e il Porto sono le uniche due squadre già qualificate ai Playoff. Per il Napoli è praticamente cosa fatta con 8 punti di vantaggio sulla Fiorentina a tre giornate dal termine, mentre è ancora lotta aperta in Inghilterra e Germania. Proprio dalla Bundes si deciderà il destino dei baschi che potrebbero non essere testa di serie e quindi andare in contro a una sfida difficile. Per ora i biancorossi non lo sono e tutto dipende dal Bayer Leverkusen, attualmente quarto. Se le Aspirine manterrano la posizione sul Wolfsburg saranno guai per il Bilbao. Oltre alla squadra di Benitez potrebbero affrontare Arsenal, Porto e appunto il Leverkusen.