Atalanta sconfitta da un buon Sassuolo: a Bergamo finisce 0-2

18:15 - Sorpresa all'"Atleti Azzurri d'Italia": il Sassuolo batte l'Atalanta 0-2. Il primo tempo è piacevole: a un inizio lampo dei nerazzurri con due occasioni per De Luca in 10 minuti respinte da Pegolo risponde il Sassuolo trovando il vantaggio al 32' con Sansone, complice la difesa bergamasca. Nel secondo tempo il gioco è spezzettato ed è proprio su punizione che i neroverdi trovano al 70' il raddoppio, sempre con Sansone.

LA PARTITA

Il risultato che non ti aspetti. A Bergamo l'Atalanta, reduce da 6 vittorie consecutive e in piena lotta per un posto in Europa League, esce sconfitta da un buon Sassuolo per 2-0. Eppure l'inizio lasciava presagire la vittoria nerazzurra: già al 12' il primo pericolo alla porta di Pegolo, creato in realtà dal portiere stesso che respinge male una conclusione dalla lunga distanza di Estigarribia. Sulla risposta si avventa De Luca, e Pegolo si supera fermandolo. Al 26' si rinnova la sfida tra i due, risultato uguale: De Luca salta due avversari e calcia da 20 metri, Pegolo mette in angolo. Poco dopo si fa vedere il Sassuolo, con una splendida azione di Missiroli: Consigli mette in angolo, dal corner Berardi mette fuori di testa tentando un improbabile pallonetto. E' il preludio al gol, che arriva al 32': altra azione da calcio d'angolo, la difesa bergamasca pasticcia con Lucchini e Benalouane, Sansone ringrazia e insacca. Il primo tempo si chiude sulla prima ammonizione della gara, vittima Zaza, brutto fallo su Yepes.

Nel secondo tempo l'Atalanta parte a mille, sia dal punto di vista calcistico che agonistico: alla fine saranno 7 i gialli totali, di cui 4 per i bergamaschi. I neroverdi si basano su una tattica attendista e contropiedista, calciando molto su punizione: è Berardi che si incarica dei tiri, che puntualmente finiscono alti. Grosso rimpianto emiliano al 68', quando Cannavaro tenta un coast-to-coast: dopo 60 metri di corsa decide di calciare in una situazione di 4 contro 3, avrebbe potuto (e dovuto) servire i compagni più liberi. L'Atalanta macina gioco, ma non crea pericoli: il Sassuolo ringrazia e raddoppia al 70'. Missiroli guadagna una punizione dal lato corto dell'area, batte Sansone: è un tiro-cross che non tocca nessuno, beffando Consigli. Doppietta per Sansone: la partita sostanzialmente si chiude qua. I nerazzurri tentano di imbastire delle azioni, ma manca cattiveria, manca pericolosità: Denis impalpabile, Bonaventura fumoso. L'unico episodio da segnalare nel finale riguarda ancora Sansone: a pochi minuti dal termine si accascia al suolo, tutti pensano al solito crampo per perdere tempo quando in realtà il giocatore ha un leggero malore. Probabile un calo di pressione curato con molta acqua e la sua uscita tempestiva dal campo.

3 punti più preziosi dell'oro per il Sassuolo, complice anche la concomitante sconfitta del Catania col Torino: la salvezza, sebbene molto difficile, è un passettino più vicina. Merito all'allenatore Di Francesco per aver indovinato la formazione e le debolezze degli avversari, e ai giocatori per aver interpretato il match più col cuore che con la qualità, vincendolo meritatamente.

L'Atalanta subisce un brusco ritorno alla realtà, dopo il volo pindarico delle ultime 6 giornate (6 vittorie): non sarà record, che era fissato a 7, e si complica anche la corsa all'Europa League. Senza nulla togliere al campionato strepitoso che stanno vivendo a Bergamo, forse oggi era il caso di osare di più e di attaccare il Sassuolo, squadra da -40 come differenza reti prima di questo match: aver giocato con 1 punta e 1 rifinitore potrebbe non essere stata la scelta giusta.

Un ultimo appunto: applausi ai tifosi atalantini. Coreografia all'inizio, non hanno smesso di cantare un secondo edi incitare la propria squadra. Un bello spettacolo, che Bergamo intera meritava e merita.

LE PAGELLE

Denis 5 - Il "Tanque" oggi somiglia più a un "Tanko". Non viene servito, è vero, ma non prova nemmeno movimenti in profondità, non si fa dare la palla e non spicca sugli angoli. Una prova decisamente evanescente.

Biondini 7 - Ottima prestazione per il "Vincent Van Gogh" del Sassuolo. Tutto cuore e muscoli, recupera mille palloni e ne gioca altrettanti. Uno specchio di quella che è stata la sua squadra almeno per un pomeriggio, indipendentemente da come finirà il campionato.

Sansone 7,5 - Doppietta e 3 punti. Basterebbe questo a giustificare il voto, la prestazione è ottima, sempre pronto in attacco a raccogliere quello che gli viene donato. Che sia da compagni o da avversari, poco importa. Lui segna.

Antei 6,5 - Gli dicono a inizio partita: "Mettiti su De Luca, non deve passare o creare pericoli". Semplicemente, De Luca non passa, e non crea pericoli: i due che crea, sono per colpa di altri.

Cigarini 5 - Lo ricordiamo autore di un gol pazzesco con la maglia del Napoli contro il Milan, da fuori area, novembre 2009. Evidentemente ha tenuto quella potenza, ma la usa per i cross: o hai Yao Ming in squadra, o finiscono tutti fuori. Il punto è che l'Atalanta non ha Yao Ming.



IL TABELLINO

ATALANTA-SASSUOLO 0-2

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6; Benalouane 5.5, Lucchini 5, Yepes 6, Del Grosso 5; Estigarribia 6 (32' st Livaja sv), Cigarini 5, Carmona 5.5 (26' st Baselli sv), Bonaventura 5.5; De Luca 5.5 (18' st Bentancourt 5.5); Denis 5.

A disp.: Sportiello, Bellini, Nica, Scaloni, Raimondi, Kone, Migliaccio, Giorgi, Brienza. All.: Colantuono 5

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6.5; Gazzola 6, Cannavaro 6.5, Antei 6.5, Longhi 6; Biondini 7 (40' st Chibsah sv), Magnanelli 6, Missiroli 6.5; Berardi 6.5 (30' st Rosi sv), Zaza 6 (30' st Floccari sv), N. Sansone 7.5.

A disp.: Pomini, Polito, Manfredini, Mendes, Ziegler, Sanabria, Farias, Floro Flores, Masucci. All.: Di Francesco 7

Arbitro: Orsato

Marcatori: 32' Sansone (S), 25' st Sansone (S)

Ammoniti: Zaza, Antei, Cannavaro (S), Del Grosso, Yepes, Carmona, Lucchini (A)

Espulsi: -