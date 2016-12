Atalanta, Livaja perde la testa: "Italiani bastardi" 

16:55 - "Venite in Croazia con me. Italiani bastardi". Così Marko Livaja, su facebook: risposta shock rivolta a un tifoso dell'Atalanta, continuazione del litigio di sabato al momento della sostituzione durante la partita col Verona quando l'attaccante croato si è rivolto in malo modo ad alcuni sostenitori dietro la panchina rivolgendo loro apprezzamenti poco simpatici, accompagnati dal gesto di fare silenzio. Poi le scuse: "Ho perso la testa".

A chi in maniera altrettanto dura lo invitava ad avere rispetto della tifoseria bergamasca e a tornarsene in Croazia, Livaja ha reagito con un durissimo "italiani bastardi" e un altrettanto pericoloso "ci vediamo a Zingonia". Una sfida che adesso gli ultrà potrebbero raccogliere, presentandosi martedì alla ripresa degli allenamenti per chiedere spiegazioni al giocatore che quest'anno era già finito fuori rosa dopo aver rifiutato di riscaldarsi a Udine. In tarda serata, Livaja ha provveduto a rimuovere i due post, ma ormai il danno era fatto. Per ora l'Atalanta tace ma è praticamente certo che i provvedimenti disciplinari non mancheranno. Nel pomeriggio di Pasqua, poi, le scuse: "Scrivo queste poche righe per scusarmi con tutti quelli che si sono sentiti offesi, ma ho perso la testa nei confronti di quei pochi tifosi che hanno pesantemente offeso mia madre. Pochi razzisti che mi hanno chiamato zingaro con insulti ancora più gravi legati anche alla mia nazionalità. Mi auguro di non avere più queste reazioni, ma spero anche di essere criticato solo per le mie prestazioni sul campo. Colgo l’occasione per fare a tutti gli auguri di una serena Pasqua".