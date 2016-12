Atalanta, Livaja non torna: sarà cessione

11:03 - Marko Livaja, attaccante croato dell'Atalanta, non giocherà più con il club di Bergamo, a seguito delle polemiche dovute a insulti sui social network. Il giocatore è a Spalato, ufficialmente a curarsi, e quando tornerà sarà messo fuori rosa. A giugno verrà rispedito all'Inter, che a sua volta con tutta probabilità lo cederà. Rimandato quindi l'incontro ad alta tensione coi tifosi a Zingonia, centro sportivo atalantino.

Quanto accaduto al termine di Atalanta-Verona, quando alla sostituzione reagì sfidando i tifosi a muso duro e intimandogli il silenzio, proseguì poi su Facebook, con l'attaccante che invitò alcuni tifosi definiti "italiani bastardi" a raggiungerlo in Croazia, minacciandoli. Non è il primo atteggiamento sopra le righe per un ragazzo con del potenziale, ma con troppi colpi di testa: il 25 febbraio 2014 è stato messo fuori rosa per non aver voluto iniziare il riscaldamento nei minuti finali di Udinese-Atalanta nel 2013 invece ha picchiato Radovanovic e ha litigato con l'allenatore per un fallo non fischiato in allenamento. Ora la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il ragazzo, a Spalato per un leggero infortunio, verrà messo fuori rosa, non giocherà più coi nerazzurri di Bergamo e molto probabilmente nemmeno coi nerazzurri di Milano, club a cui appartiene e al quale verrà rispedito a giugno. Poi, la cessione, probabilmente all'estero. E' meglio per tutti.