Atalanta: Livaja fuori rosa

11:16 - Altra bravata per Marko Livaja e l'Atalanta ha perso la pazienza. L'attaccante croato, in comproprietà con l'Inter, durante il secondo tempo di Udinese-Atalanta ha disobbedito all'ordine di andare a scaldarsi a pochi minuti dalla fine dell'allenatore Colantuono. Così i nerazzurri hanno deciso di punirlo con una multa e 10-15 giorni di stop: salterà le sfide contro Chievo e Lazio.

Una punizione severa ed esemplare anche perché il ventenne è recidivo. Nell'ultimo periodo ha saltato qualche allenamento di troppo, cosa che ha incrinato il rapporto con l'allenatore: Livaja in questo 2014 ha giocato solo 84'. Andando indietro con la mente si ricorda di una litigata furiosa in allenamento con Colantuono nel marzo 2013 per un fallo non fischiato. Poi nel maggio dello stesso anno rissa con il compagno Radovanovic: pugno in faccia e maschella insaguinata per il serbo.

"Atalanta B.C. comunica che il calciatore Marco Livaja è stato momentaneamente collocato fuori rosa per motivi disciplinari. Il predetto calciatore, durante il secondo tempo della gara di Serie A Udinese-Atalanta, si rifiutava di prendere parte agli esercizi di riscaldamento dei calciatori in panchina". Questo il comunicato apparso sul sito del club bergamasco.