Atalanta, le scuse di Percassi: "Via dallo stadio il lanciatore di banane"

21:06 - Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della società, l'Atalanta ha voluto presentare delle scuse ufficiali al Milan e a Constant per la banana lanciata dagli spalti al difensore rossonero, auspicando l'allontamento a vita dallo stadio del colpevole. Il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha personalmente telefonato ad Adriano Galliani che ha accettato le scuse sottolineando come si fosse trattato di un episodio isolato.

LE SCUSE UFFICIALI

"Il Presidente di Atalanta Bergamasca Calcio Antonio Percassi condanna fermamente l'incivile gesto dello spettatore di Atalanta–Milan che ha lanciato due banane verso il giocatore Constant. Considerata la gravità dell'episodio, che offende non solo l'Atalanta, ma tutti i bergamaschi, comunica di essersi messo, attraverso i propri dirigenti, subito in contatto con le autorità preposte per annunciare la presentazione di una querela contro ignoti, affinché vengano svolte accurate indagini per individuare il colpevole dell'inqualificabile gesto. Si addolora perché l'episodio ha rovinato una bellissima giornata di sport, svoltasi senza alcun incidente nonostante i grandi e fondati timori della vigilia. A tal proposito il Presidente Percassi rivolge un accorato appello ai tifosi presenti nel settore da cui è partito il lancio, perché collaborino all'individuazione dell'autore. Si augura che il colpevole possa essere presto individuato, anche al fine di impedirgli in futuro qualsiasi accesso presso lo Stadio di Bergamo, e gli siano comminate tutte le possibili e più gravi sanzioni. La Società si riserva anche di costituirsi parte civile e di richiedere anche un risarcimento di tutti i danni subiti, che, ove riconosciuto, verrà destinato ad associazioni od enti riconosciuti per attività antirazzista"