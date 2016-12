Atalanta-Fiorentina 0-1: Kurtic, dalla panchina al gol

10:20 - Atalanta-Fiorentina 0-1. Decide un gran tiro di Kurtic al 13' del secondo tempo, due minuti dopo essere subentrato a Badelj. Bella idea di Montella, che così si gode il primo successo in campionato e ritrova la normalità della classifica, con 4 punti. Niente di allarmante, solo amarezza per una bella e sfortunata Atalanta che coglie due pali (due volte Boakye) e spesso va vicina al gol. Il calcio è anche questo.

LA PARTITA

La palla-gol di Ilicic, nemmeno due minuti di gioco: parte così la Fiorentina, l'impeto di chi vorrebbe tutto e subito e non si concede alle attese. Approccio forte, e Sportiello -che non è un portiere qualunque- sventa l'insidia con un mezzo prodigio. La sfida di Bergamo comincia così e lo spavento allerta, eccome, l'Atalanta che alza subito il ritmo e restringe al minimo gli spazi in difesa.

Per Montella, si sa, questo è già un esame che conta, vista la classifica e la desolazione in zona-gol. Perdipiù rinuncia per vari motivi ai piedi buoni di Pizarro e Borja Valero, e coltiva la speranza-Gomez, che il tedesco si ridesti. Possibile? Per Colantuono, coi 4 punti già in cassaforte e una salute che dalla scorsa stagione si allunga su questa, la partita è un po' la prova-verità per sentirsi ancora meglio e coltivare sogni. Chissà...

La sfida è piena di vita, e di vitalità. Si gioca, si combatte, si sbaglia. E non ci si annoia. Cuadrado cerca cose a volte troppo raffinate, difficili, per alimentare la fase offensiva. Dall'altra parte Estigarribia si apre spesso varchi nella difesa viola. Il via vai da una metà campo all'altra è incessante e al 17', su un disimpegno errato dei viola, parte un folgorante contropiede atalantino che Boakye chiude verso il gol sicuro. Un piede di Neto devia quel tanto che basta per far spegnere il pallone sul palo.

E' un po' il momento nerazzurro, quei sei-sette minuti in cui la Fiorentina smarrisce le sue certezze: Estigarribia sfiora la rete, altre cose accadono nella metà campo viola. Ma niente. Badelj e Aquilani riorganizzano il gruppo, Marcos Alonso in avanscoperta (24') accarezza una palla-gol con un tocco aereo e da lì al finale del tempo ci sono reciproche voglie. Ma non chiare occasioni.

Il secondo tempo offre la scena di un'Atalanta più ispirata. E prepotente. Prova ad affondare, Denis e poi Estigarribia vanno a un passo dal gol. Poi... Poi Montella richiama Badelj, fa entrare lo sloveno Kurtic e ai radar nerazzurri sfugge il cambio. Tant'è che due minuti (scarsi) dal suo ingresso, Kurtic corre verso la porta avversaria e scaraventa un diagonale che finisce in gol. E' il 13' st, è il vantaggio che spalanca il sorriso fiorentino.

La rabbia atalantina si vede e si sente. Ci provano in tutti i modi, i nerazzurri. Ma niente. E quando al 36' st un tocco breve di Boakye finisce ancora sul palo (bis di Boakye), è evidente che la buonasorte ha voltato le spalle al gruppo, per questa partita, e tanto vale combattere senza tregua. Cambi e strategie, esce Denis che non trova la via del gol al pari del corrispettivo Gomez. E finisce così: 3 punti d'oro per la Fiorentina, che ristabilisce la propria normalità di classifica. E nulla da eccepire sull'Atalanta: è sempre la stessa, tosta e solida. Solo sfortunata.





LE PAGELLE

Sportiello 6,5 - Bravo subito, dopo due minuti, su Ilicic. Poco da dire sul siluro di Kurtic.

Zappacosta 6,5 - Infaticabile, difesa e attacco appena può.

Estigarribia 7 - E' la variabile di un'Atalanta che corre e gioca e con l'ex juventino vorrebbe far saltare il banco.

Boakye 6,5 - Disperarsi per due pali, uno per tempo. E' la sua notte, alla rovescia: Neto gli devia quei palloni, quanto basta per spegnere il sorriso.

Denis 5 - La crisi del gol, crisi personale, continua.

Neto 7,5 - Insuperabile, mani e piedi fa lo stesso. Determinante nelle occasioni che contano.

Marcos Alonso 5,5 - Opposto spesso a Estigarribia, ne soffre la velocità.

Aquilani 6,5 - Ha senso del gioco ed esperienza. Per tenere sempre viva la squadra.

Kurtic 7 - Entra e segna: che cosa si potrebbe sognare di meglio?

Cuadrado 6 - Cerca cose troppo difficili, a volte. Voglia di strafare? O qualcos'altro?

Gomez 5 - Vedendolo muoversi con troppi affanni, si capisce perché il gol gli si nega.



IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 0-1



ATALANTA (4-4-2): Sportiello 6,5; Zappacosta 6,5, Banalouane 6, Biava 6, Dramé 6 (37' st Molina sv); Estigarribia 7, Cigarini 6, Carmona 6,5, D'Alessandro 5,5 (16' st A. Gomez 5,5); Boakye 6,5, Denis 5 (31' st Bianchi 5,5). A disp: Avramov, Scaloni, Cherubin, Bellini, Stendardo, Raimondi, Baselli, Migliaccio, Moralez. All. Colantuono 6,5

FIORENTINA (3-5-1-1): Neto 7,5; Savic 6,5, Rodriguez 6,5, Marcos Alonso 5,5; Cuadrado 6 (34' st Vargas sv), Aquilani 6,5, Badelj 6 (11' st Kurtic 7) Mati Fernandez 6,5, Pasqual 6 (26' st Richards 6); Ilicic 6,5; M. Gomez 5. Adisp: Tatarusanu, Lupatelli, Tomovic, Basanta, Pizarro, Borja Valero, Joaquin, Bernardeschi, Babacar. All. Montella 6,5

ARBITRO: Russo

MARCATORI: 13' st Kurtic (F)

AMMONITI: Carmona (A), Rodriguez, Mati Fernandez, Aquilani, Gomez (F)

ESPULSI: --

NOTE: --