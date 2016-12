Atalanta, 10 giornate di squalifica per razzismo al baby Grassi

11:11 - Il giocatore dell'Atalanta Primavera Alberto Grassi è stato squalificato dal giudice sportivo per 10 giornate, dopo aver rivolto un pesante insulto di stampo razzista al nigeriano del Verona Salifu. A pochi minuti dal termine del match tra le due formazioni, dopo un contrasto Grassi avrebbe detto a Salifu "Vai via, vu cumprà": frase sentita dall'arbitro che ha portato al rosso diretto. L'Atalanta non farà ricorso.

Il giocatore invece farà ricorso, per tutelare la propria immagine e per non perdere la convocazione alla Nazionale Under-19. Scelta non condivisa dal club: è stato infatti appena instaurato un codice etico che rinnega completamente qualsiasi tipo di comportamento razzista o simili.

L'Atalanta dunque subisce un nuovo spinoso caso, dopo quello di Livaja: per il croato ieri è scaduta la punizione interna ed è stato reintegrato in gruppo. L'attenzione ora si sposta sulla Primavera, purtroppo non per meriti sportivi: la punizione è considerata da molti esemplare ed educativa, soprattutto visto la giovanissima età del ragazzo. Dispiace molto, proprio per l'età, che un episodio del genere sia realmente accaduto.