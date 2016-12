Ashley Cole: "Roma, io odio perdere"

10:22 - L'obiettivo è fissato: scudetto. Così Ashley Cole, nuovo acquisto della Roma, si è lasciato andare nelle dichiarazioni rilasciate a Roma Channel. L'esterno inglese è orgoglioso della scelta ed è consapevole della forza dei giallorossi. Così carica l'ambiente: "Bisogna vincere, non riuscirci sarebbe una delusione. Sono qui per vincere, ho sempre avuto questa mentalità. Odio perdere". Ha scelto la Roma per grandi traguardi. Guai a deluderlo.

Ha poi aggiunto: "Ho scelto la Roma per le ambizioni che ha questo club. Ho parlato con Garcia, che mi ha manifestato la sua voglia di vincere. Ora voglio lo scudetto". L'ossatura di base era ottima, il gioco anche, i nuovi colpi Uçan e Iturbe, oltre proprio ad Ashley Cole, fanno ben sperare. Adesso sono in molti a credere che questa Roma può tornare "Magica".