Arsenal: Wenger prolunga fino al 2017

22:46 - L'Arsenal sceglie la strada della continuità e per altri tre anni verrà diretto in panchina da Arsene Wenger. E' ufficiale infatti il rinnovo di contratto fino al 2017 del tecnico alsaziano, sbarcato a Londra nel lontano 1996. In scadenza al termine di questa stagione, il club londinese ha deciso di puntare ancora sul 64enne che arrivò dal campionato giapponese, dai Grampus Eight. In stagione, ha conquistato una FA Cup.

Wenger ha condotto l'Arsenal alla conquista dell'FA Cup a Wembley in finale contro l'Hull City, il primo trofeo dopo un lungo digiuno che durava addirittura dal 2005. Viceversa però l'allenatore francese è ruscito a portare i Gunners alla 17esima qualificazione consecutiva alla Champions League. Con Wenger l'Arsenal ha vinto tre campionati, cinque FA Cup e tre Community Shield mentre ha perso la finale di Champions del 2006 e quella del 2000 in Coppa Uefa.