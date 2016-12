Argentina: Zelarrayan alla Muntari, ma il gol fantasma non c'è

17:32 - Fiumi di replay e polemiche a non finire. In Argentina Belgrano-River finisce 2-1, ma il match lo decide un gol fantasma simile a quello di Muntari contro la Juventus. Nel 2012, il colpo di testa del centrocampista rossonero era dentro e Tagliavento fece proseguire l'azione. In questo caso, invece, il tiro di Zelarrayan non varca interamente la linea di porta, ma l'arbitro convalida la rete, scatenando le proteste degli ospiti.

Molto confusa la dinamica dell'azione, ma comunque evidente l'errore del direttore di gara, che regala i tre punti al Belgrano dopo un match molto equilibrato. Barovero va molle su un tiro dalla destra e gli sfugge la palla, ma poi recupera con la sfera ancora metà sulla linea. L'arbitro indica il cerchio di centrocampo e assegna il gol a Zelarrayan.