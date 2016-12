Argentina, un cane invade il campo e fa un bisogno sul prato

12:09 - Divertente siparietto durante Rosario-River Plate. Al 28' del primo tempo la gara è stata interrotta per cinque minuti dopo la "pacifica" invasione di un cagnolino, scappato al dal guinzaglio di un padrone non troppo attento. Però, prima di farsi riacciuffare dagli addetti della sicurezza, ne ha approfittato per fare qualche bisognino sul manto erboso, confondendo magari il campo con il giardino di casa.