Argentina, ucciso lo zio di Lavezzi 

23:35 - Dramma famigliare per Ezequiel Lavezzi. Lo zio dell'argentino è stato ucciso a Villa Gobernador Galvez, città della provincia di Santa Fe. Secondo i media locali, Jorge Lavezzi è morto in seguito a un colpo di pistola alla testa. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 7.45 locali, quando le forze dell'ordine hanno ricevuto la segnalazione sulla presenza di un cadavere non lontano dal corso del fiume Paranà.

Lo zio di Lavezzi sarebbe stato aggredito da uno o più malviventi mentre si trovava all'interno della sua auto in una zona nota per il commercio del pesce, settore nel quale operava il parente dell'ex del Napoli. Si sarebbe trattato di una rapina finita male.