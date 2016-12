Argentina: Tevez sull'aereo per il Brasile... ma è uno scherzo

13:30 - E alla fine Carlitos Tevez è partito per i Mondiali... Sui social network circola un'immagine costruita ad arte in cui l'Apache fa da fotografo a Leo Messi e compagni a bordo dell'aereo che ha portato l'Argentina in Brasile. L'immagine mostra l'attaccante della Juve all'interno del boeing dell'Aereolinas Argentinas con una macchina fotografica in mano e, separata, un'altra foto con i giocatori sorridenti in volo verso Belo Horizonte.