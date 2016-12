Argentina, solo Sabella in conferenza stampa: multa di 247 mila euro

11:31 - La Federcalcio argentina si è vista infliggere una mega-multa di 247mila euro, per avere presentato solo il ct Alejandro Sabella in conferenza stampa alla vigilia della semifinale con l'Olanda. I regolamenti, infatti, impongono anche la presenza di un calciatore. Lo riferisce la Fifa, che sottolinea come la norma sia stata violata per ben quattro volte, compreso martedì, vigilia della semifinale contro gli Orange di Van Gaal.

La presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner, intanto, ha fatto sapere che non sarà presente alla finale dei Mondiali domenica a Rio de Janeiro tra la nazionale del suo paese e la Germania, a causa di "una faringolaringite severa" e per una serie di "impegni già presi".