Argentina, Sabella: "Messi come Maradona. Da ora basta errori"

12:02 - Il c.t. dell'Argentina, Alejandro Sabella, suona la carica alla vigilia del match valevole per gli ottavi di finale contro la Svizzera: "Inizia una fase in cui non avremo margine di errore. Al di là del buon umore dei giocatori, dovremo essere molto concentrati. Messi? Sta facendo una grande Coppa del Mondo, che è quello che tutti ci aspettavamo. Maradona era un giocatore determinante, così come Leo" le sue parole in conferenza stampa.

Il commissario tecnico poi continua così: "Se miglioreremo il gioco espresso contro la Nigeria, che è stato il migliore, avremo sicuramente più chances. Per l'importanza degli avversari, però, gli errori si pagheranno più cari". Chiusura sul "Pocho, Ezequiel Lavezzi: "Giocatori come lui, che mantengono l'allegria in gruppo, sono sempre importanti. Ed ha un modo di essere speciale".

LA CARICA DI MESSI

Anche Leo Messi carica la "Selecciòn": "Felice per la qualificazione agli ottavi di finale con il primo posto nel girone, ma adesso comincia un altro Mondiale. E noi veramente vogliamo compiere qualcosa di grande!". Per Messi appuntamento con la storia: se dovesse segnare una doppietta, così come nell'ultimo match, raggiungerebbe quota 400 reti segnate da professionista, in 520 (con la partita contro la Svizzera) partite disputate. Nello specifico, ne ha realizzati 354 per il Barcellona, 42 per la nazionale maggiore argentina e 2 per quella olimpica con cui ha vinto l'oro ai Giochi di Pechino 2008. Nessun record da battere, se non i propri da incrementare: Maradona infatti si fermò a 353 reti in carriera.