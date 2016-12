Argentina: River Plate campione

13:37 - Il River Plate torna sul tetto d'Argentina: la squadra del quartiere di Nunez, a Buenos Aires, ha vinto il 'Torneo Final' grazie alla goleada (5-0) contro il Quilmes, dopo essere tornato nel 2012 alla serie A. L'ultimo trionfo era datato 2008 quando sulla panchina siedeva il Cholo Diego Simeone. Ora invece il tecnico della squadra è Ramon Diaz, ex attaccante di Napoli, Inter e Fiorentina, e uomo simbolo del River.

Con i colori della società aveva infatti già vinto tre tornei Apertura e due Clausura, oltre a una Coppa Libertadores (nel 1996) e la Supercopa sudamericana l'anno successivo. Diaz ha così festeggiato insieme ai suoi giocatori nello stadio della società, un Monumental in delirio. Il River ha fatto una stagione non strepitosa, comunque buona, e ha chiuso il campionato con 37 punti, quanto basta per superare le altre squadre con chances, e cioè i due club di La Plata, il Gimmania y Esgrima e l'Estudiantes di Juan Sebastian Veron, 39 anni, che qualche giorno fa ha dato l'addio al 'futbol'.

Nel giugno del 2011, il River era scivolato in serie B per la prima volta nella storia. La ferita è sempre aperta, ma da oggi - affermano i tifosi - brucia un po' meno. A segnare contro il Quilmes sono stati alcuni dei giocatori più importanti della stagione. Prima l'attaccante Fernando Cavenaghi, poi il difensore Gabriel Mercado, che ha così chiuso una settimana trionfale: mercoledì è stato infatti è stato incluso a sorpresa dal ct della nazionale argentina Alejandro Sabella tra i 30 pre-convocati in vista dei Mondiali in Brasile. La terza rete è stata segnata da Cristian Ledesma, omonimo del centrocampista della Lazio, poi ancora Cavenaghi, mentre a chiudere la goleada è stato il colombiano Teo Gutierrez.

Tra gli altri nomi di spicco della squadra proprio Gutierrez, il suo connazionale Carlos Carbonero e il giovane centrocampista Manuel Lanzini (21 anni), quest'ultimo nel mirino del Torino dopo che in passato (anche quando giocava in Brasile, nel Fluminense) è stato seguito a lungo dal d.s. della Roma Walter Sabatini.