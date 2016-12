Argentina: Maradona torna a giocare, ma è una bufala

23:32 - Maradona di nuovo in campo a 53 anni? Tutta una bufala. L'indiscrezione, pubblicata da 'Olè', aveva subito fatto il giro del mondo, alimentando la fantasia degli amanti del Pibe de oro. Sembrava che Diego avesse accettato l'offerta del Deportivo Riestra, società che milita nella Quinta Divisione argentina, ma invece è arrivata la smentita del presidente del club: "Sarebbe bello che Maradona tornasse a giocare, ma purtroppo non c’è nulla di vero".

Secondo quanto circolato durante la giornata di venerdì, Maradona - in attesa dell'ok definitivo della Afa - avrebbe dovuto debuttare il 23 marzo contro El Porvenir. Niente di più falso: "Non so chi abbia messo in giro questa voce assurda e priva di qualsiasi fondamento - ha detto Marcelo Salorio, presidente de Deportivo Riestra, in un'intervista alla 'Nacion' -. Non abbiamo inoltrato nessuna richiesta alla federazione, anche perché ci sarebbero problemi regolamentari per poterlo tesserare. Se ci fosse stato qualcosa di vero saremmo stati i primi a confermarlo, perché l'impatto mediatico sarebbe stato straordinario".