Argentina, Aguero: "Io sogno di essere come Messi? No, è il contrario..."

19:11 - A secco in un Mondiale dal 1986, quando trionfò trascinata da Diego Armando Maradona, l'Argentina si presenterà in Brasile con un unico obiettivo: "Speriamo di vincere - dice Sergio Aguero -. Abbiamo fiducia nella nostra squadra, ma anche Spagna, Brasile e Germania sono molto forti". Il Kun, insieme a Messi, sarà una delle punte di diamante della squadra: "Io come Leo? Io non sogno di essere come Messi, perché lui sogna di essere come me...".

L'attaccante del City, nel corso di un'intervista alla Puma, risponde col sorriso sulle labbra quando viene messo di fronte al confronto con Messi. "Se sogno di raggiungere il livello di Leo? Un momento, non sogno di essere come Messi, perché lui sogna di essere come me...". Una battuta, con ogni probabilità, che comunque lascia trasparire tutto l'orgoglio di Aguero. Proprio il Kun, insieme alla Pulce, potrebbe essere l'uomo decisivo per l'Argentina: "Se non segnerò durante la fase a gironi potrò segnare dopo. E' già successo ai giochi Olimpici di Pechino, quando non segnai fino ai quarti di finale. Ma l'allenatore credeva in me e nelle semifinali segnai due reti e nella partita importante contro il Brasile. Quindi so che devo credere in me stesso, perché sono già passato da una situazione del genere. Devo stare traquillo e credere che riuscirò a segnare, il calcio è un gioco strano".