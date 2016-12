Arbitri Serie A: Orsato per Fiorentina-Milan

12:36 - Il big match della 30.esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan sarà arbitrato da Orsato. Per Juventus-Parma, invece, è stato designato Banti. Il posticipo Inter-Udinese sarà diretto da Gervasoni, mentre il Napoli sul campo del Catania troverà l'arbitro Massa. Rocchi dirigerà Chievo-Bologna e Peruzzo Genoa-Lazio. Chiudono il quadro Irrati per Sassuolo-Sampdoria, Pinzani per Cagliari-Verona e De Marco per Atalanta-Livorno.