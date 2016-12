Arbitri nella bufera, in arrivo Rosetti

13:35 - Dopo un inizio di campionato senza clamorosi errori, negli ultimi turni le polemiche sono aumentate esponenzialmente, fino a scoppiare definitivamente con gli episodi nel derby di Torino e in Parma-Fiorentina. Pertanto Braschi, alla fine del suo periodo come designatore, sarà sostituito da Rosetti, successione già fissata a giugno e che potrebbe essere anticipata per concludere il campionato con maggiore serenità.

Stefano Braschi è alla fine della sua carriera come designatore: il regolamento infatti impedisce di mantenere quella carica per più di 4 anni e il termine è quindi fissato per giugno. Per la sua successione, il nome più caldo è quello di Roberto Rosetti, seguito da Stefano Farina e Domenico Messina.



Rosetti sembra però in pole per i numerosi ruoli istituzionali che ha già ricoperto dalla fine della sua carriera di arbitro (è stato infatti capo degli arbitri in Russia dal giugno 2011 al dicembre 2013, ricevendo numerosi apprezzamenti). L'ex arbitro torinese gode anche della stima di Pierluigi Collina, che gli diede la finale di Euro 2008 come attestato di stima, e da Nicchi, il quale convinse Rosetti a lasciare i campi nel 2010 per lavorare dall'altra parte della barricata e lo promosse alla Can B individuandolo come successore di Braschi.



Il percorso di Rosetti sembra quindi già tracciato: l'annuncio del suo avvento come designatore, se dato nelle prossime settimane, potrebbe eliminare quella sensazione di "inviolabilità" e di poca trasparenza che serpeggia attorno all'Aia ultimamente, oltre a favorire una distensione del clima, divenuto ormai incandescente.