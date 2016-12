Arbitri: Milan-Juve a Rizzoli 

13:15 - Tocca a Nicola Rizzoli arbitrare il big match Milan-Juve valido per la terza giornata di campionato. Scelta scontata del designatore Messina che aveva "risparmiato" il fischietto dell'ultima finale Mondiale nelle prime due giornate: gli assistenti saranno Padovan e Dobosz. Roma-Cagliari è stata affidata a Peruzzo, mentre ci sarà Valeri per Palermo-Inter. Tagliavento dirigerà Udinese-Napoli, per la Fiorentina ecco Russo.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – FIORENTINA ​

RUSSO

LA ROCCA – DE LUCA

IV: DI FIORE

ADD1: CALVARESE

ADD2: PASQUA

​​​​​​​

CESENA – EMPOLI

​GAVILLUCCI

​DI LIBERATORE – FIORITO

IV: COSTANZO

ADD1: TOMMASI

ADD2: PEZZUTO

​​​​​​​

CHIEVO – PARMA ​ ​

DAMATO

​​​​​GIALLATINI – DE MEO

​​​​​​​IV: PEGORIN

​​​​​​​ADD1: MARIANI

​​​​​​​ADD2: ABISSO

​​

GENOA – LAZIO

​GUIDA

MELI – PAGANESSI

IV: IORI

ADD1: GIACOMELLI

ADD2: MANGANIELLO

​​​​​​​

MILAN – JUVENTUS ​ ​

RIZZOLI

​​​​PADOVAN – DOBOSZ

​​​​​​​IV: VUOTO

​​​​​​​ADD1: ROCCHI

​​​​​​​ADD2: GERVASONI

​​​​​​​

PALERMO – INTER

​VALERI

POSADO – MARRAZZO

​​​​​​IV: PASSERI

​​​​​​ADD1: MAZZOLENI

​​​​​​ADD2: CERVELLERA

​​​​​​​

ROMA – CAGLIARI

​PERUZZO

​​​​​​​BIANCHI – LONGO

IV: DE PINTO

ADD1: ORSATO

ADD2: CANDUSSIO

​​​​​​​

SASSUOLO – SAMPDORIA ​

DI BELLO

​CARIOLATO – TEGONI

IV: MUSOLINO

ADD1: IRRATI

ADD2: MARESCA

​​​​​​​

TORINO – VERONA ​​

BANTI

TONOLINI – GAVA

IV: MANGANELLI

ADD1: PINZANI

ADD2: MERCHIORI

​​​​​​​

UDINESE – NAPOLI

​TAGLIAVENTO

NICOLETTI – SCHENONE

IV: RANGHETTI

ADD1: DOVERI

ADD2: PAIRETTO