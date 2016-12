Arbitri: l'Inter ritrova Giacomelli, il precedente è disastroso

17:30 - Inter-Atalanta sarà arbitrata da Piero Giacomelli e questo spaventa tutti i tifosi interisti. Il fischietto triestino torna a dirigere la squadra nerazzurra dopo l'unico precedente dello scorso campionato che fu disastroso e fece discutere a lungo. Inter-Cagliari finì 2-2, ma il match si ricorda per le polemiche arbitrali. Nella fase finale fu negato a Ranocchia un evidente rigore che scatenò le ire di Cassano e Stramaccioni poi puniti con rispettivamente due e una giornate di squalifica. Il tutto condito da quella frase pronunciata dal direttore di gara: "Voi dell'Inter dovete stare zitti". Parole che fecero infuriare anche l'allora presidente Moratti: "Vorrei capire cosa significhi 'voi dell'Inter state zitti, che si sentiva in campo. Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sono coloro che dicono di dover stare zitti noi dell'Inter".

Ora riecco Giacomelli a San Siro: l'accoglienza non sarà sicuramente delle migliori.



Sarà Paolo Tagliavento il direttore di gara del big match di domenica alle 18.30 tra Napoli e Fiorentina. Catania-Juventus sarà diretta da Damato. Gianluca Rocchi dirigerà l'altro attesissimo match tra Lazio e Milan. La Roma, che giocherà in trasferta a Verona contro il Chievo, sarà arbitrata da Mazzoleni. Il Parma che sogna l'Europa giocherà contro il Genoa e l'arbitro sarà Tommasi.

BOLOGNA-CAGLIARI: GERVASONI

DI FIORE-LIBERTI IV: GIALLATINI ADD1: NASCA ADD2: LA PENNA

CATANIA-JUVENTUS: DAMATO

POSADO-MARRAZZO IV: MANGANELLI ADD1: CIAMPI ADD2: CANDUSSIO

CHIEVO-ROMA: MAZZOLENI

MELI-TONOLINI IV: DI LI LIBERATORE ADD1: BERGONZI ADD2: IRRATI

INTER-ATALANTA: GIACOMELLI

NICOLETTI-STALLONE IV: IANNELLO ADD1: MARIANI ADD2: SAIA

LAZIO-MILAN: ROCCHI

BARBIRATI-MARZALONI IV: TASSO ADD1: DE MARCO ADD2: MERCHIORI

NAPOLI-FIORENTINA: TAGLIAVENTO

PADOVAN-DOBOSZ IV: PASSERI ADD1: BANTI ADD2: MASSA

PARMA-GENOA: TOMMASI

PERETTI-BIANCHI IV: GALLONI ADD1: CERVELLERA ADD2: ROCA

SAMPDORIA-H. VERONA: CALVARESE

LA ROCCA-PRETI IV: DE LUCA ADD1: ABBATTISTA ADD2: MINELLI

TORINO-LIVORNO: RUSSO

DE PINTO-VIVENZI IV: CARIOLATO ADD1: ORSATO ADD2: GHERSINI

UDINESE-SASSUOLO: PERUZZO

GIACHERO-MUSOLINO IV: CRISPO ADD1: OSTINELLI ADD2: MARESCA