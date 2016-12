Arbitri con lo spray, Beretta dà il via libera anche in Serie A

18:22 - La bomboletta spray continua a fare proseliti: dopo la serie B, conquista anche la A. L'annuncio è arrivato dal presidente della Lega: "È stato ratificato l'utilizzo - ha detto Maurizio Beretta a margine del consiglio federale - quindi si partirà con l'adozione di questa nuova tecnologia che abbiamo chiesto noi per primi". Lo stesso Beretta si è poi soffermato su un problema logistico: non saranno infatti gli arbitri a dover portare lo spray.



"Abbiamo anche già discusso degli aspetti logistici - ha proseguito Beretta - perché è evidente che queste bombolette non potranno essere portate dagli arbitri come bagaglio a mano. Adesso c'è da farne trovare negli stadi, dobbiamo minimamente attrezzarci per le forniture e la logistica, ma sono problemi assolutamente gestibili". Sarà cura delle società, da quanto si intuisce, reperire le bombolette rispondenti alle caratteristiche tecniche (ancora da specificare) e metterle a disposizione degli arbitri che poi le utilizzeranno per far rispettare le distanze nei calci di punizione.

La scorsa settimana l'inventore della bomboletta ha dichiarato di essere stato contattato dalla Uefa per l'introduzione dello spray anche in Champions league. In questo caso non si è parlato di dettagli logistici. Magari la Uefa potrà chiedere un consiglio alla Lega...