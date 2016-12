Arbitri: c'è Mazzoleni per Fiorentina-Roma 

13:06 - Paolo Mazzoleni di Bergamo è l'arbitro designato per Fiorentina-Roma, match clou della 34.esima giornata di Serie A, in programma sabato 19 aprile alle 21.00. A Piero Giacomelli, di Trieste, è stata assegnata la direzione di Juventus-Bologna, mentre Gianpaolo Calvarese (di Teramo) arbitrerà Udinese-Napoli. Irrati sarà di scena a San Siro per Milan-Livorno, mentre c'è Rocchi per Parma-Inter. Lazio-Torino a Guida.

ATALANTA-H. VERONA

MINELLI

CRISPO-TASSO

IV: GIACHERO ADD1: RIZZOLI ADD2: PINZANI

CATANIA-SAMPDORIA

TOMMASI

PAGANESSI-DE LUCA

IV: MARRAZZO ADD1: MARIANI ADD2: AURELIANO

CHIEVO-SASSUOLO

BERGONZI

GHIANDAI-DI LIBERATORE

IV: DE PINTO ADD1: BANTI ADD2: CANDUSSIO

FIORENTINA-ROMA

MAZZOLENI

NICOLETTI-TONOLINI

IV: LIBERTI ADD1: DAMATO ADD2: RUSSO

GENOA-CAGLIARI

CELI

BORZOMI’-CARIOLATO IV: COSTANZO ADD1: PERUZZO ADD2: BRUNO

JUVENTUS-BOLOGNA

GIACOMELLI

VIVENZI- SCHENONE

IV: MELI ADD1: TAGLIAVENTO ADD2: NASCA

LAZIO-TORINO

GUIDA

BIANCHI – MANGANELLI

IV: MUSOLINO ADD1: ORSATO ADD2: DE MARCO

MILAN-LIVORNO

IRRATI

LONGO -DI FIORE

IV: LA ROCCA ADD1: DOVERI ADD2: CERVELLERA

PARMA-INTER

ROCCHI

PASSERI-PRETI

IV: PETRELLA ADD1: MASSA ADD2: GERVASONI

UDINESE-NAPOLI

CALVARESE

GALLONI-GIALLATINI

IV: PADOVAN ADD1: VALERI ADD2: MERCHIORI