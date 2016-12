Arbitri Brasile 2014, scelto Rizzoli con gli assistenti Faverini e Stefani 

17:16 - Architetto iscritto alla sezione arbitrale di Bologna, classe 1971 e originario di Mirandola (MO), Nicola Rizzoli è stato scelto dalla Fifa come arbitro italiano ai Mondiali. Con lui andranno in Brasile anche gli assistenti di linea Renato Faverini e Andrea Stefani. Premiato come migliore arbitro del campionato di serie A nel 2011 e nel 2012, Rizzoli è diventato internazionale dal 2007, esordendo in Germania-Romania 3-1.

L'arbitro romagnolo è stato scelto fra i nove 'fischietti' europei, assieme ad altri volti noti, come Cakir, Webb (arbitro dell'ultima finale mondiale, nel 2010, fra Spagna e Olanda), Kuipers, Proenca, Brych, Mazic, Velasco, Eriksson e il norvegese Moen, che farà da supporto.

Rizzoli ha già partecipato alla fase finale degli Europei del 2012, in Polonia e Ucraina, dirigendo Francia-Inghilterra e Olanda-Portogallo, e il quarto di finale Francia-Spagna. La sua sfida più importante e prestigiosa della sua carriera è sicuramente la finale di Champions League dell'anno scorso vinta dal Bayern Monaco sul Borussia Dortmund.

Per il resto, la Fifa ha selezionato quattro arbitri per l'Asia, tre africani, tre del Nord e Centroamerica, cinque dal Sudamerica e uno dall'Oceania.