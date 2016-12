Antonio Conte: "Il rapporto con la Juventus non si è incrinato. Florenzi? Bel gesto"

13:48 - Antonio Conte sta con Alessandro Florenzi, ammonito dopo aver esultato con la nonna in tribuna all'Olimpico: "E' stato davvero un bel gesto - ha dichiarato il ct dell'Italia -. E' un ragazzo genuino, bravo e pieno di sentimenti buoni. Il suo gesto deve essere apprezzato e aspetto un suo gol anche con la maglia azzurra. Se non dovesse aver già avuto la prima ammonizione lo potrà fare, una volta glielo concediamo".

Il ct azzurro ha provato a smorzare i tono di una polemica nascente sull'esultanza di Florenzi dopo il 2-0 al Cagliari quando il centrocampista della Roma è salito in tribuna per abbracciare la nonna. Il day-after è diviso sul gesto, ma a chiudere la questione è stato il ct: "Tutti devono apprezzare questo gesto genuino, fatto da un bravo ragazzo - ha detto al Processo del Lunedì -. A me non è mai capitato di fare un gesto del genere anche perché facevo pochi gol. Sarei contento se lo facesse anche in Nazionale, sempre che non abbia già un'ammonizione sulle spalle".

Il ct della Nazionale ha poi parlato della Juventus e di Agnelli: "Il rapporto non si è incrinato né con Andrea né con i dirigenti. Ho pensato e detto che dopo tre anni così intensi si era giunti all'epilogo del rapporto. Quando si è forti a livello sentimentale e si dà tutto, c'è un momento in cui è giusto separarsi per il bene di tutti, il fatto che alcuni giocatori abbiano detto che è stato giusto cambiare mi ripaga di tante illazioni che mi si sono riservate dopo la mia scelta". Per Conte i bianconeri sono ancora la squadra da battere: "La Roma sta facendo un percorso simile al nostro. Avrebbe vinto lo scudetto se non avesse incontrato l'anno scorso una Juventus mostruosa. Venivamo da due settimi posti e non era facile riportare lo spirito giusto. Però conoscevo l'ambiente come le mie tasche e ha facilitato tutti a raggiungere l'obiettivo. Credevamo nel miracolo ed è accaduto".

Nel corso della lunga intervista Conte ha toccato i diversi temi della sua carriera e del campionato: "Ho avuti allenatori di un certo livello da Lippi ad Ancelotti, ma non dimentico Fascetti e Mazzone. Sono stato allenato dai top e ho preso i loro segreti. Trapattoni era come un padre, Lippi grande motivatore". La Juventus di Allegri però non la giudica migliore della sua: "Noi abbiamo costruito un grattacielo solido e adesso le basi su cui lavorare ci sono. Starà alle altre colmare il gap, anche perché sono arrivati giocatori di qualità". Sull'avvio deludente del Napoli: "Il Napoli sta pagando il ko in Champions a livello di delusione di tutti. E' dura perché il lavoro di un anno è stato vanificato. Per Benitez parla il suo curriculum".