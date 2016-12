Antonio Cassano, ottavo Tapiro d'oro: "Io al Mondiale? Non mi risulta, però..."

18:04 - Nuovo Tapiro d'oro per Cassano, che per l'ottava volta riceve il non troppo ambito 'premio' di Striscia la Notizia per via della sua possibile convocazione al Mondiale: "Non mi risulta - dice Fantantonio -. Mancano due mesi, però sarei l'uomo più felice del mondo". Sulla deludente stagione del Milan: "Io sono interista. Le squadre di cui devo parlar bene sono Sampdoria, Inter e Parma. Non mi interessa niente delle altre squadre in cui ho giocato".

La consegna del Tapiro, che andrà in onda mercoledì sera su Striscia la notizia, è stata l'occasione per parlare anche della Sampdoria, sua ex squadra a cui è stato accostato nell'ultima sessione di mercato invernale: "La Samp ce l'ho nel cuore, ma ora sto bene qua (al Parma, ndr) e voglio continuare a fare bene per più tempo possibile".