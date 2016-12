Ansie-Napoli: summit De Laurentiis, Benitez e Bigon

19:47 - Eliminazione cocente a Bilbao contro l'Atletico, rapporti freddi fra De Laurentiis e Benitez ed entusiasmo tiepido dei tifosi per il Napoli. Passa per queste 'escursioni termiche' il futuro dei partenopei. Ieri il presidente ha avuto un colloquio con i suoi giocatori, per caricarli in vista del match contro il Chievo. Appena Benitez tornerà dalle vacanze a Liverpool (probabilemente giovedì) ci sarà un summit fra De Laurentiis, l'allenatore e il ds Bigon.

Obiettivo della riunione: ricucire i rapporti tra tecnico e presidente, ma anche tra squadra e tifosi. Questi ultimi, infuriati per l'eliminazione dalla Champions League, disertano lo stadio: solo 6.300 abbonati contro i più di 14.000 dell'anno scorso.

Sul fronte Benitez-De Laurentiis, il presidente avrebbe sotterrato l'ascia di guerra e, secondo la Gazzetta dello Sport, per lo spagolo sarebbe pronto un rinnovo di un anno. Ma gli scarsi risultati del Napoli pesano: la non del tutto soddisfacente prestazione contro il genova ha lanciato dubbi sulla preparazione fisica dei partenopei.

Altro fronte aperto è quello del calciomercato. Come sottolinea Napolipress.it le operazioni in entrata hanno risentito degli atriti tra De Laurentiis e Benitez, con notevoli limitazioni al ds Bigon. Il dirigente vuole capire come dovrà muoversi per la prossima sessione e se potrà essere più libero di concludere le trattative che ritiene giuste per la squadra.

Molta carne al fuoco ma il futuro del Napoli potrebbe svoltare se le tre 'anime' della squadra troveranno una nuova intesa.