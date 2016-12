Annuncio ufficiale: Osvaldo all'Inter

08:59 - Osvaldo e Medel, è il giorno delle firme. E, di conseguenza, degli annunci. Per l'argentino, tutto si è risolto poco dopo mezzogiorno e alle 17,39 l'annuncio ufficiale dal sito del club nerazzurro. Osvaldo all'Inter, prestito gratuito di una stagione, Taider al Southampton con la stessa formula. Osvaldo ha siglato il contratto con il club di Thohir: l'ingaggio è di 2 milioni di euro, poi ci sono opzioni legate ai bonus e di presenze e gol, mentre l'accordo dell'Inter col Southampton prevede l'arrivo a titolo di prestito, con il diritto di riscatto fissato a 7,2 milioni di euro, la prossima estate.

Osvaldo alle 16 era già alla Pinetina per l'allenamento insieme agli argentini e a Hernanes. L'incontro con Mazzarri e tutta la squadra domani, alla ripresa degli allenamenti. E sempre domani alle 15, alla Pinetina, la presentazione ufficiale di Osvaldo alla stampa (diretta su Premium calcio e streaming su Sportmediaset.it dalle 14.55).

Sul fronte Medel, si attende di ora in ora la firma del contratto, prevista nel tardo pomeriggio. Per il cileno, contratto di 4 anni.

L'INTERVISTA A INTER CHANNEL

Una volta ufficializzato, Osvaldo si è poi concesso ai microfoni di Roberto Scarpini per Inter Channel: "Sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare - ha detto -. Ho notato subito l'affetto dei tifosi e sono molto contento. Poi arrivare all'Inter è un onore, spero di fare bene per questi colori".Cosa chiedono i tifosi a un centravanti? Lo so ma non lo diciamo. Ti piace il rock'n'roll? "Sì un pochino. Gruppo preferito? I Rolling Stones, amo i classici. Cosa diciamo ai tifosi? "Ce la metteremo tutta per darvi tante gioie. Anzi, Satisfaction".