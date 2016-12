Annuncio ufficiale: il Leeds è di Cellino

18:57 - E' arrivata anche la firma dei contratti e da oggi il Leeds United è ufficialmente di proprietà di Massimo Cellino. Lo ha annunciato il presidente Salah Nooruddin. Alla società Eleonora Sport Ltd della famiglia Cellino (Eleonora è il nome della figlia del patron rossoblù) andrà una quota del 75% . Il 25% resta nelle mani della vecchia proprietà, la Gfh Capital, che per il momento non lascerà il Leeds: Salah Nooruddin resterà presidente.



Dopo averci tentato quattro anni fa con il West Ham, sbarca dunque ufficialmente in Inghilterra il presidente del Cagliari, che ora sta trattando la cessione del club sardo, dopo 22 anni di gestione (lo acquistò nel giugno del 1992 dalla famiglia Orru'). Spazzati via gli ultimi dubbi legati al tentativo di scalata di una cordata rivale.

Nel comunicato appena pubblicato sul sito del Leeds United, si legge anche che Cellino e la sua società hanno offerto garanzie per investimenti a lungo termine e conoscenze del mondo del calcio tali da poter essere gli azionisti di maggioranza del Leeds. L'obiettivo, spiega sempre Nooruddin, è quello di raggiungere, anche attraverso questo accordo, livelli sempre piu' alti.

Sul fronte della cessione del Cagliari, tempo una settimana, e tutto sarà ufficiale. Massimo Cellino ha detto di aver venduto il Cagliari, e il 14 febbraio -questa è la previsione- annuncerà il passaggio di consegne. A rilevare il club lo sceicco El Thaini, che nel calcio controlla il Paris St Germain ed è sponsor del Barcellona. Dopo l'annuncio del'acquisto del Leeds, le pratiche per cedere il Cagliari saranno verosimilmente accelerate.