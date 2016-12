Annuncio su Internet: "Comprate il Bari" 

15:30 - Il futuro del Bari, almeno quello fuori dal campo di calcio, è avvolto ancora nel mistero. Tanto che qualche tifoso ha deciso di mettere un annuncio di vendita della società, che milita in Serie B, su Internet. "Comprate il Bari ... Il Bari merita rispetto no perdi tempo!!! Seriamente interessati", è il singolare annuncio comparso nella categoria "Sports" della regione Puglia sul sito "Subito.it".

Insomma, i tifosi evidentemente cercano un'altra strada per trovare un acquirente della società, dichiarata fallita nel marzo scorso. Per rilevare il Bari, in piena corsa per i playoff promozione, sono andate deserte già due aste giudiziarie. La prossima è fissata per il 20 maggio, base d'asta due milioni di euro.