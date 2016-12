Anelka sotto inchiesta per la 'quenelle': rischia 5 giornate di squalifica 

11:18 - Il calciatore francese Nicolas Anelka è stato messo sotto inchiesta dalla Federcalcio inglese per aver esultato con il gesto antisemita della 'quenelle', un saluto nazista rovesciato, nel corso del match fra il suo West Bromwich e il West Ham del 28 dicembre scorso. Lo scrive la 'BBC'. L'ex attaccante della Juventus, che rischia fino a 5 giornate di squalifica, ha tempo fino alle 19 del 23 gennaio per rispondere alle accuse.

Il mancato licenziamento del giocatore, intanto, ha provocato uno scossone fra gli sponsor del club. Zoopla, sito di annunci immobiliari il cui fondatore - Alex Chesterman - è di origine ebraica, ha annunciato la rottura del contratto di sponsorizzazione da 3 milioni di sterline per giugno: "La Zoopla sta rivedendo la sua posizione alla luce delle azioni di Anelka durante la partita col West Ham nel periodo natalizio e ha deciso di spostare la sua attenzione su altre attività di marketing al termine della stagione" hanno rivelato i vertici dell'azienda. Il gesto della 'quenelle' è stato reso famoso dal comico francese Dieudonné: proprio a lui si sarebbe rivolto Anelka durante quell'esultanza, da sempre rivendicata come "anti-sistema" e non razzista.