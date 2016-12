Anelka, ma dove sei? Firma col Mineiro, poi sparisce

20:14 - Incredibile quanto sta accadendo in Brasile. Dopo il caso "quenelle", il gesto razzista che aveva causato il licenziamento da parte del WBA, Nicolas Anelka è stato annunciato ufficialmente dal presidente dell'Atletico Mineiro. La presentazione però non è mai avvenuta, perché Anelka in Brasile non è mai arrivato. I tifosi, che già sognavano una coppia d'oro con Ronaldinho, sono infuriati e la dirigenza, al momento, tace.

Nicolas Anelka in carriera ha vestito tra le altre le maglie di PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Shanghai e Juventus. Nel 2012 in Cina ha vestito la doppia casacca di allenatore-giocatore allo Shanghai Shenhua. Con la maglia della Nazionale di Francia ha vinto gli Europei del 2000 e la Confederations Cup del 2001. Coi vari club, ha ottenuto 2 Campionati inglesi (97-98 e 2009-10), 3 coppe di Inghilterra (97-98, 2008-09, 2009-10), 3 Community Shield (1998, 1999, 2009), 1 Campionato turco (2004-05) e 1 Campionato italiano (2012-13); in campo internazionale, 1 Champions League (1999-00 col Real Madrid) ed è stato capocannoniere della Premier League nel 2008-09. I tifosi erano già speranzosi di vivere una seconda giovinezza del calciatore, come fu (e come è) per Ronaldinho: per ora, non resta che attendere e capire dove sia il "desaparecido" Nicolas.