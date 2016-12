Ancelotti trema, Ronaldo è ko

17:48 - Brutte notizie per il Real Madrid e per Ancelotti. Cristiano Ronaldo si ferma due settimane per un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. La conferma dallo stesso club madridista, in una nota nella quale si spiega, appunto, la lesione muscolare e la necessità di un breve perioso di riposo. Si pensa a due settimane.

A questo punto, Ancelotti dovrà fare a meno di Ronaldo domenica nella Liga (Real-Almeria), il 16 nella finale di Copa del Re col Barcellona e nella gara di andata delle semifinali di Champions il 22-23 aprile. Qualche possibilità di recupero per il ritorno, il 29-30 aprile. Un guaio serio per Ancelotti.