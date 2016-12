Ancelotti replica a Mourinho: "Quest'anno il Real lotta per la Liga"

23:00 - Poche parole ma pungenti, con l'assoluta tranquillità che da sempre contraddistingue Ancelotti. Dopo la frecciata di Mourinho dei giorni scorsi ("Mi aspettavo il Real molto più avanti in classifica e con un vantaggio maggiore su questo Barcellona"), il tecnico dei Merengues ha così risposto al portoghese in conferenza stampa: "Quest'anno il Madrid sta lottando per la Liga, al contrario di quanto è successo la passata stagione".

Mourinho, nel corso di un'intervista a Eurosport, nei giorni scorsi aveva stuzzicato il Real Madrid, sottolineando il fatto che il Barcellona fosse meno forte rispetto agli anni scorsi, avendo "perso parecchi punti al contrario delle ultime 3 stagioni". Niente di nuovo, è il solito Mou. Che ama provocare e aprire polemiche. Ma Ancelotti, che con gli ultimi due k.o. è scivolato al terzo posto in classifica nella Liga, ha preferito rispondere in maniera laconica: "E' un'opinione. Quest'anno il Madrid sta lottando per la Liga, al contrario di quanto è successo la passata stagione". Chi ha ragione? La risposta, chissà, potrebbe arrivare dalla Champions.